Valneva: contrat avec l'armée US pour le vaccin Ixiaro information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la signature d'un nouveau contrat de 32,8 millions de dollars avec le Département américain de la défense (DoD) pour la fourniture de ' Ixiaro ', son vaccin contre l'encéphalite japonaise.



Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an - qui succède à un précédent accord signé en septembre 2023 - le DoD aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois.



' Nous sommes honorés de poursuivre notre relation de longue durée avec le département américain de la défense. L'armée américaine fait confiance à Ixiaro depuis plus de dix ans pour protéger le personnel militaire, leurs familles, le personnel civil et les sous-traitants du gouvernement contre cette maladie potentiellement mortelle ' a commenté Dipal Patel, Chief Commercial Officer de Valneva.



Valneva rappelle par ailleurs que Ixiaro est ' le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA ').





Valeurs associées VALNEVA 2,46 EUR Euronext Paris +4,15%