Valneva confirme l'avenant au contrat d'achat avec la CE pour son vaccin contre le COVID-19
information fournie par Reuters01/08/2022 à 17:48
1er août (Reuters) - Valneva SE VLS.PA :
* VALNEVA CONFIRME L’AVENANT AU CONTRAT D'ACHAT AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR SON VACCIN INACTIVÉ CONTRE LA COVID-19
* DANS LE CADRE DE CET AVENANT, LES ACHATS DE VLA2001 PAR LES ÉTATS MEMBRES CONSISTENT EN 1,25 MILLION DE DOSES DE VLA2001 EN 2022, AVEC L'OPTION D'ACHETER UNE QUANTITÉ IDENTIQUE PLUS TARD CETTE ANNÉE POUR UNE LIVRAISON EN 2022
* PRÉVOIT DE LIVRER LES PREMIÈRES DOSES DU VACCIN AUX ÉTATS MEMBRES PARTICIPANTS (ALLEMAGNE, AUTRICHE, DANEMARK, FINLANDE ET BULGARIE) DANS LES PROCHAINES SEMAINES
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(Gdansk Newsroom)
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