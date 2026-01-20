Valneva chute après le retrait de ses demandes d’autorisation pour Ixchiq aux USA

Valneva VLS.PA chute en Bourse mardi après avoir annoncé la veille le retrait volontaire de ses demandes d’autorisation de mise sur le marché et d’essais cliniques aux États-Unis pour son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq.

À la suite de la suspension en août 2025 de la licence du vaccin par la FDA, le gendarme américain des médicaments, Valneva attendait des informations supplémentaires, a expliqué le groupe dans un communiqué lundi.

"Valneva a récemment été informée d’une nouvelle décision de la FDA de suspendre désormais l’IND", précise le communiqué, l'agence américaine attendant des informations concernant un événement indésirable grave signalé chez un adulte plus jeune à l’étranger.

"La Société retire volontairement ses demandes d’autorisation de mise sur le marché (BLA) et d’essais cliniques (IND) aux États-Unis", a déclaré Valneva.

À Paris, vers 09h09 GMT mardi, l'action du laboratoire français cédait 8,5%, lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 , qui reculait de 1,1% au même moment.

Les analystes de Kempen soutiennent cependant dans une note mardi que Valneva a pris "la bonne décision, consistant à cesser d’investir des ressources".

Le courtier n’anticipe aucun impact matériel significatif, soulignant que le vaccin Ixchiq ne représente qu’environ 10 % de la valorisation totale du groupe, que les ventes américaines étaient déjà à l’arrêt depuis la suspension d’août, et que les ventes futures devaient déjà être principalement tirées par des campagnes de vaccination lors d’épidémies.

Stifel fait écho à ces commentaires, jugeant la décision rationnelle compte tenu de la visibilité limitée sur une éventuelle reprise de la commercialisation.

