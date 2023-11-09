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Valneva-CA total et autres produits opérationnels estimés à €220-260 mlns en 2023
information fournie par Reuters09/11/2023 à 07:20

Valneva SE VLS.PA :

* POSITION DE TRÉSORERIE DE €171,3 MILLIONS AU 30 SEPTEMBRE 2023

* SUR 9 MOIS €106,1 MILLIONS DE VENTES DE PRODUITS, SOIT UNE HAUSSE DE 42,6% PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

* CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DE €111,8 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023

* LES VENTES D’IXIARO® ET DE DUKORAL® ONT BÉNÉFICIÉ DE LA REPRISE CONTINUE DU MARCHÉ DES VOYAGEURS

* CHIKUNGUNYA: POURSUITE DES ACTIVITÉS POUR METTRE SUR LE MARCHÉ LE PREMIER VACCIN AU MONDE CONTRE LE CHIKUNGUNYA

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES ACTUALISÉES POUR L’EXERCICE 2023 LIÉES À DES DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT MOINS IMPORTANTES QU’ANTICIPÉES

* PERSPECTIVES 2023 : CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL ET AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS ESTIMÉS ENTRE €220 MILLIONS ET €260 MILLIONS

* PERSPECTIVES 2023 : €130 MILLIONS À €150 MILLIONS DE VENTES DE PRODUITS

* PERSPECTIVES 2023 : €90 MILLIONS À €110 MILLIONS D’AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS

* PERSPECTIVES 2023 : DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT DÉSORMAIS ATTENDUES ENTRE €60 MILLIONS ET €70 MILLIONS (PRÉCÉDEMMENT ENTRE €70 MILLIONS ET €90 MILLIONS)

* A ENREGISTRÉ UNE PERTE OPÉRATIONNELLE DE €57,2 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 CONTRE UNE PERTE OPÉRATIONNELLE DE €57,1 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

* SUR LES NEUF PREMIERS MOIS CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023, VALNEVA A GÉNÉRÉ UNE PERTE NETTE DE €69,3 MILLIONS CONTRE UNE PERTE NETTE DE €99,1 MILLIONS SUR LES NEUF MOIS CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2022

* LES CHARGES FINANCIÈRES ET EFFETS DE CHANGE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 ONT ENTRAINÉ UN RÉSULTAT FINANCIER NÉGATIF DE €13,2 MILLIONS

* LA TRÉSORERIE NETTE UTILISÉE DANS LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES S’EST ÉLEVÉE À €136,8 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 CONTRE €189,5 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

* VACCIN CANDIDAT CONTRE LA MALADIE DE LYME – VLA15 : ETUDE DE PHASE 3 EN COURS

* CANDIDAT VACCIN CONTRE LE VIRUS ZIKA – VLA1601 : RÉ-INITIATION DU DÉVELOPPEMENT CLINIQUE AVEC DE NOUVELLES ÉVALUATIONS DU PROGRAMME EN COURS

* EN RESEARCH AND DEVELOPMENT PRÉCLINIQUE, LA SOCIÉTÉ SE CONCENTRE ACTUELLEMENT SUR VLA2112, UN CANDIDAT VACCIN CIBLANT LE VIRUS D'EPSTEIN-BARR (EBV)

Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA

(Bureau de Gdansk)

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