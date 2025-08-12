 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valneva: CA en hausse de 37,8% mais perte opérationnelle au S1
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 08:16

Illustration shows Valneva logo

Illustration shows Valneva logo

Valneva a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect, tout en faisant état d'une perte opérationnelle pour la période.

La société de biotechnologies française a vu son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre, à 97,6 millions d'euros, mais a enregistré un Ebitda ajusté à -6 millions d'euros, contre un bénéfice de 56,2 millions d'euros il y a un an.

Le semestre 2024 avait bénéficié d’un produit exceptionnel provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV)1, souligne Valneva dans un communiqué.

La performance au premier semestre a notamment été soutenue par les ventes du Vaccin Contre L’Encéphalite Japonaise Ixiaro/Jespect, qui ont progressé de 30,6% à 54,7 millions d’euros.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives financières telles qu'annoncées en mai, et dit tabler sur un chiffre d’affaires entre 180 et 190 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

