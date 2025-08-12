L'Ukraine doit pouvoir choisir son avenir, affirment 26 dirigeants de l'UE

Une vue montre la capitale ukrainienne Kyiv

A trois jours du sommet Trump-Poutine en Alaska, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, à l'exception du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont réaffirmé mardi la nécessité pour l'Ukraine de pouvoir choisir son avenir.

"Des négociations significatives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités", soulignent les 26 dirigeants européens dans une déclaration conjointe rédigée lundi et publiée mardi.

"Nous partageons la conviction qu'une solution diplomatique doit protéger les intérêts sécuritaires vitaux de l'Ukraine et de l'Europe", ajoutent-ils.

L'Ukraine et l'Europe craignent que Donald Trump, qui rencontrera Vladimir Poutine vendredi, ne dicte des conditions de paix défavorables à l'Ukraine.

Les responsables européens, qui espèrent s'entretenir mercredi par visioconférence avec le président américain, en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, insistent notamment sur la nécessité de sauvegarder la souveraineté de l'Ukraine, d'obtenir des garanties de sécurité et de permettre à Kyiv de choisir sa propre voie.

"Une Ukraine capable de se défendre efficacement fait partie intégrante de toute garantie de sécurité future", insistent les Vingt-Six dans leur déclaration conjointe.

"L'Union européenne souligne le droit inhérent de l'Ukraine à choisir son propre destin et continuera de soutenir l'Ukraine sur son chemin vers l'adhésion à l'UE", ajoutent-ils.

Seule voix discordante au sein de l'UE, Viktor Orban, qui ne cache pas ses sympathies pour le Kremlin, a moqué la volonté des Européens de "lancer des instructions du banc de touche".

"La seule action sensée de la part des dirigeants de l'UE serait d'amorcer un sommet UE-Russie, en prenant exemple sur le sommet USA-Russie", a-t-il dit dans un message sur X.

Donald Trump a provoqué la consternation à Kyiv et au sein de l'UE en évoquant dès vendredi dernier la nécessité "d'échanges de territoires pour le bien des deux parties", ce qu'il a encore réitéré lundi, alors que la Russie occupe environ un cinquième du territoire ukrainien et que l'Ukraine revendique une parcelle de territoire russe dans la région de Koursk.

Le président américain a déclaré lundi que sa rencontre avec Vladimir Poutine lui permettrait de "prendre la température" et de juger si le président russe veut ou non faire la paix en Ukraine, après trois ans et demi de guerre.

(Lili Bayer et Lidia Kelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)