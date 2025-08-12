Football: Le défenseur ukrainien Zabarnyi signe au PSG pour cinq ans

Erling Haaland de Manchester City (gauche) et Illia Zabarnyi de l'AFC Bournemouth

Le Paris Saint-Germain (PSG) a signé un contrat de cinq ans avec Illia Zabarnyi, arrière central du club de Premier League Bournemouth, a déclaré mardi le club francilien.

Le joueur de 22 ans devient ainsi le premier Ukrainien à rejoindre l'actuel champion d'Europe.

Si les détails du contrat n'ont pas été divulgués, l'indemnité de transfert s'élèverait à environ 63 millions d'euros, selon des informations de presse.

Illia Zabarnyi a été un élément clé au cours de la saison dernière de la ligne défensive de Bournemouth qui a terminé à la neuvième place du championnat britannique de Premier League.

Après les départs cet été de Dean Huijsen pour le Real Madrid et de Milos Kerkez pour Liverpool, Illia Zabarnyi est le dernier défenseur de Bournemouth en date à quitter le club.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j'ai sur le terrain et j'ai hâte de faire mes débuts et de rencontrer les supporters", a déclaré le joueur ukrainien dans un communiqué.

Illia Zabarnyi, connu pour sa défense agressive et sa domination dans les duels aériens, a fait ses débuts en seniors au Dyanmo Kyiv, le club de sa ville natale, avant de rejoindre Bournemouth en janvier 2023 pour un contrat de cinq ans et demi.

Le club anglais avait prolongé le contrat après une saison 2023-24 impressionnante.

"Nous sommes ravis de poursuivre le renforcement de notre effectif avec la signature d'Illia Zabarnyi. Illia est un joueur international talentueux et un grand professionnel. Il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons à long terme au Paris Saint-Germain", a déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Le PSG, vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, affronte Tottenham Hotspur pour la Super Coupe de l'UEFA mercredi.

(Chiranjit Ojha et Pearl Josephine Nazare à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)