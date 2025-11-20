Valneva bien orienté après ses résultats à neuf mois
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 09:40
Il a essuyé une perte nette de 65,2 millions d'euros depuis le début de 2025, contre un bénéfice net de 24,7 MEUR sur les 9 premiers mois de 2024, qui avait bénéficié d'un produit exceptionnel de 90,8 MEUR provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV).
Son chiffre d'affaires a augmenté de 8,9% à 127 MEUR, dont des ventes en hausse de 6,2% à 119,4 MEUR, portées en particulier par son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro/Jespect, dont les ventes se sont accrues de 12,5% à 74,3 MEUR.
Valneva pointe aussi une forte réduction de sa consommation de trésorerie opérationnelle, à 28,4 MEUR sur les neuf premiers mois de 2025 contre 76,7 MEUR un an auparavant, et une trésorerie de 143,5 MEUR à fin septembre 2025.
Revendiquant aussi une flexibilité financière accrue grâce au succès du refinancement de la dette en octobre, il confirme ses objectifs 2025 tels que révisés début octobre, et indique poursuivre l'étude de Phase 3 VALOR contre la maladie de Lyme.
Valeurs associées
|3,9140 EUR
|Euronext Paris
|+4,76%
A lire aussi
-
(Retire la référence erronée à SocGen ("la banque rouge et noire") §1) BNP Paribas monte en Bourse jeudi après le relèvement de son objectif de ratio CET1, un indicateur clef de sa performance financière, la banque française citant l’amélioration de la profitabilité, ... Lire la suite
-
Un tribunal espagnol ordonne à Meta de verser 550 millions de dollars à des entreprises de médias numériques
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2) Un tribunal espagnol a ordonné à la multinationale ... Lire la suite
-
Atos annonce l'implémentation de la dernière évolution du système ASAP (Astreinte, Système d'Alerte et de Projection), auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), entité du ministère français de l'Intérieur. La DGSCGC ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus forte baisse du SBF120, Soitec flanche de 22% à 26,88 euros en raison de perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% (mid-to-high single-digit) alors que ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer