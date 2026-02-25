"Polluants éternels" : les sols de la Meuse et des Ardennes largement contaminés, selon une enquête

En France, il n'existe pour l'instant pas de réglementation encadrant la présence de polluants éternels dans les sols ou dans les aliments.

Le rapport sanitaire sur la présence de PFAS à Villy, le 30 septembre 2025. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Champs, rivières, nappes souterraines, légumes, organismes des habitants... Une enquête basée sur des analyses scientifiques et publiée mercredi par France 3 et Disclose révèle une large contamination aux PFAS -les "polluants éternels"- dans la Meuse et les Ardennes, où des boues industrielles ont été épandues des décennies durant.

L'interdiction de consommer de l'eau du robinet en raison de concentration élevés aux PFAS dans une dizaine de communes de ces deux départements depuis l'été 2025 "n'est que la vitrine du scandale", selon cette enquête. En s'appuyant sur 44 prélèvements analysés par un scientifique canadien, les deux médias affirment que ces polluants éternels "se sont infiltrés partout, des champs aux rivières, des parcelles agricoles aux nappes souterraines, des légumes au sang des habitants" .

À Villy, petit village des Ardennes, jusqu'à 457 microgrammes de PFAS par kilogramme (µg/kg) ont été mesurés dans des terres agricoles. Une teneur mesurée "inédite" en France pour des terres agricoles, selon Aurélia Michaud, ingénieure à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) interrogée par l' AFP . "Ce sont des niveaux de contamination très élevés", qui s'approchent de ceux de sites contaminés et non de sols agricoles , ajoute-t-elle, et qui pourraient mener à des "transferts de PFAS des sols vers les cultures".

Les cours d'eau contaminés

Des taux de PFAS supérieurs à 0,1 µg/litre, la norme maximale préconisée pour l'eau potable, ont aussi été mesurés dans trois cours d'eau et les puits de deux exploitations agricoles, tendant à montrer que ces polluants éternels migrent également vers les nappes d'eau souterraines .

D'après un document confidentiel de la préfecture de la Meuse cité par France 3 Champagne-Ardenne et Disclose , tous les poissons prélevés dans la rivière Bar (Ardennes) sont jugés "non-conformes" aux normes européennes. Et pourtant, leur consommation reste autorisée.

En France, il n'existe pour l'instant pas de réglementation encadrant la présence de polluants éternels dans les sols ou dans les aliments. "Nous n'avons que des taux recommandés au niveau européen" , notait auprès de l' AFP début décembre le sous-préfet de Vouziers et référent PFAS des Ardennes de l'époque, Hanafi Halil.

Selon les deux médias, la présence de PFAS dans ces zones résulterait d' épandages durant des décennies sur "au moins 44 communes" de boues provenant d'une papeterie de Stenay , qui a fermé en 2024. Le préfet de la Meuse avait déclaré en octobre avoir fait un signalement au parquet afin de déterminer la "cause de la pollution" et la responsaibilité potentielle de la papeterie.

Le procureur de Nancy a confirmé à l' AFP l'ouverture d'une enquête judiciaire en janvier sur cette affaire.