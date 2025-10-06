Valneva abaisse son objectif de CA annuel après la suspension du vaccin contre le chikungunya aux USA

Valneva VLS.PA a abaissé lundi son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, le groupe citant la suspension de la licence du vaccin IXCHIQ contrele chikungunya par l'agence américaine des médicaments (FDA) et "l'incertitude actuelle" liée à l'attente d’informations complémentaires de sa part.
Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 165 et 180 millions d'euros sur l'année, contre 180 à 190 millions d'euros anticipée précédemment.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer