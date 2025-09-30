Valneva : 95% de séroréponse 4 ans après une seule dose d’IXCHIQ

Valneva SE VLS.PA :
* ANNONCE UN TAUX DE SÉRORÉPONSE DE 95% 4 ANS APRÈS UNE VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE DU VACCIN IXCHIQ
Texte original nGNE4j7Z33 Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA
(Rédaction de Gdansk)
|4,574 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
