Valneva : 95% de séroréponse 4 ans après une seule dose d’IXCHIQ
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 07:05

Valneva SE VLS.PA :

* ANNONCE UN TAUX DE SÉRORÉPONSE DE 95% 4 ANS APRÈS UNE VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE DU VACCIN IXCHIQ

(Rédaction de Gdansk)

VALNEVA
4,574 EUR Euronext Paris 0,00%
    Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce vaccin (comme moi), IXCHIQ est indiqué dans l'immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 12 à 64 ans.

