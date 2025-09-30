information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 07:05

Valneva : 95% de séroréponse 4 ans après une seule dose d’IXCHIQ

Valneva SE VLS.PA :

* ANNONCE UN TAUX DE SÉRORÉPONSE DE 95% 4 ANS APRÈS UNE VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE DU VACCIN IXCHIQ

(Rédaction de Gdansk)