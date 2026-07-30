 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec vise un RBE de $170-210 mlns au T3
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 07:54
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Vallourec VLLP.PA a déclaré jeudi s'attendre à un résultat brut d'exploitation (RBE) entre 170 et 210 millions de dollars (entre 148 et 183 millions d'euros) au troisième trimestre 2026, le fabricant français de tubes en acier affichant un chiffre de 190 millions de dollars au deuxième trimestre.

Si le RBE du trimestre clos le 30 juin est en baisse de 9% sur un an, il se trouve dans la fourchette prévisionnelle du groupe, qui anticipait un résultat compris entre 175 et 205 millions de dollars, le segment tubes devant ralentir en raison des perturbations au Moyen-Orient.

Affirmant que le conflit au Levant continue de peser, Vallourec dit anticiper une progression des volumes sur la deuxième moitié de l'année, et que le RBE par tonne est attendu en baisse sur la période, par rapport au premier semestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VALLOUREC
20,7000 EUR Euronext Paris -2,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
5,03 -4,75%
Pétrole Brent
91,61 +0,99%
2CRSI
24,64 +3,27%
CAC 40
8 468,15 +0,71%
SOCIETE GENERALE
78,25 +1,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank