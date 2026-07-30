Vallourec vise un RBE de $170-210 mlns au T3

Vallourec VLLP.PA a déclaré jeudi s'attendre à un résultat brut d'exploitation (RBE) entre 170 et 210 millions de dollars (entre 148 et 183 millions d'euros) au troisième trimestre 2026, le fabricant français de tubes en acier affichant un chiffre de 190 millions de dollars au deuxième trimestre.

Si le RBE du trimestre clos le 30 juin est en baisse de 9% sur un an, il se trouve dans la fourchette prévisionnelle du groupe, qui anticipait un résultat compris entre 175 et 205 millions de dollars, le segment tubes devant ralentir en raison des perturbations au Moyen-Orient.

Affirmant que le conflit au Levant continue de peser, Vallourec dit anticiper une progression des volumes sur la deuxième moitié de l'année, et que le RBE par tonne est attendu en baisse sur la période, par rapport au premier semestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)