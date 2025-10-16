Vallourec : vers un retour sur les 14,8E ?
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 11:45
A lire aussi
-
Les valeurs bancaires américaines, dont Zions Bancorporation, Jefferies et Western Alliance, ont fortement chuté jeudi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des risques dans le secteur, qui a été ébranlé par l'exposition à deux faillites d'entreprises ... Lire la suite
-
Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi. Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines ... Lire la suite
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Hermes) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer