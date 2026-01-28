ASML affiche une hausse de son bénéfice net en 2025

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant néerlandais de la technologie ASML a annoncé mercredi un bond de son bénéfice net en 2025 et affiché sa confiance pour 2026, grâce à la demande générée par la croissanc de l'intelligence artificielle.

Le groupe, qui vend des machines de pointe pour la fabrication de semi-conducteurs, a engrangé un bénéfice net annuel de 9,6 milliards d'euros, contre 7,6 milliards d'euros pour 2024.

"Au cours des derniers mois, bon nombre de nos clients ont partagé une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement fondée sur des attentes plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a déclaré le directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué.

Les commandes nettes du quatrième trimestre, le chiffre le plus suivi par le marché car annonciateur des performances futures, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros les trois derniers mois de 2024.

ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses outils alimentent tout, des smartphones aux missiles.

Le chiffre d'affaires net total pour 2025 s'est élevé à 32,7 milliards d'euros. Le groupe avait précédemment déclaré ne pas s'attendre à des ventes inférieures aux 28,3 milliards d'euros enregistrés l'année dernière.

Pour 2026, ASML table sur un chiffre d'affaires net compris entre 34 et 39 milliards d'euros, selon ses nouvelles prévisions.

Pour le seul premier trimestre, il s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 8,2 et 8,9 milliards d'euros.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour l'activité d'ASML", a déclaré M. Fouquet.

- Guerre technologique entre les États-Unis et la Chine -

Le géant technologique est au centre d'une initiative menée par les États-Unis visant à limiter les exportations de haute technologie vers la Chine, par crainte qu'elles ne soient utilisées pour renforcer l'armée chinoise.

Pékin s'est indigné de ces restrictions à l'exportation, les qualifiant de "terrorisme technologique".

Dans une affaire sans rapport avec ASML, le gouvernement néerlandais a brièvement pris le contrôle de Nexperia, une entreprise chinoise qui fabrique des semi-conducteurs de faible technologie.

Cette décision a déclenché une vive polémique entre Pékin et l'Occident, qui menaçait de paralyser les constructeurs automobiles qui dépendent des puces Nexperia.

Fin octobre, à la suite des négociations commerciales entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, Pékin a accepté de reprendre les exportations de puces Nexperia qui avaient été suspendues en raison de la dispute.

ASML avait déjà averti, lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, que ses ventes en Chine "baisseraient considérablement" en 2026 par rapport à "une activité très forte" en 2024 et 2025.

À plus long terme, ASML estime que l'expansion rapide du marché de l'IA fera grimper son chiffre d'affaires annuel entre 44 et 60 milliards d'euros d'ici 2030.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'ASML s'est élevé à 9,7 milliards d'euros, dans le haut de la fourchette ( 9,2 à 9,8 milliards d'euros) que le groupe avait prévu, et le bénéfice net à 2,8 milliards d'euros, contre 2,1 milliards d'euros au précédent.