 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASML affiche une hausse de son bénéfice net en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 08:10

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant néerlandais de la technologie ASML a annoncé mercredi un bond de son bénéfice net en 2025 et affiché sa confiance pour 2026, grâce à la demande générée par la croissanc de l'intelligence artificielle.

Le groupe, qui vend des machines de pointe pour la fabrication de semi-conducteurs, a engrangé un bénéfice net annuel de 9,6 milliards d'euros, contre 7,6 milliards d'euros pour 2024.

"Au cours des derniers mois, bon nombre de nos clients ont partagé une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement fondée sur des attentes plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a déclaré le directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué.

Les commandes nettes du quatrième trimestre, le chiffre le plus suivi par le marché car annonciateur des performances futures, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros les trois derniers mois de 2024.

ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses outils alimentent tout, des smartphones aux missiles.

Le chiffre d'affaires net total pour 2025 s'est élevé à 32,7 milliards d'euros. Le groupe avait précédemment déclaré ne pas s'attendre à des ventes inférieures aux 28,3 milliards d'euros enregistrés l'année dernière.

Pour 2026, ASML table sur un chiffre d'affaires net compris entre 34 et 39 milliards d'euros, selon ses nouvelles prévisions.

Pour le seul premier trimestre, il s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 8,2 et 8,9 milliards d'euros.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour l'activité d'ASML", a déclaré M. Fouquet.

- Guerre technologique entre les États-Unis et la Chine -

Le géant technologique est au centre d'une initiative menée par les États-Unis visant à limiter les exportations de haute technologie vers la Chine, par crainte qu'elles ne soient utilisées pour renforcer l'armée chinoise.

Pékin s'est indigné de ces restrictions à l'exportation, les qualifiant de "terrorisme technologique".

Dans une affaire sans rapport avec ASML, le gouvernement néerlandais a brièvement pris le contrôle de Nexperia, une entreprise chinoise qui fabrique des semi-conducteurs de faible technologie.

Cette décision a déclenché une vive polémique entre Pékin et l'Occident, qui menaçait de paralyser les constructeurs automobiles qui dépendent des puces Nexperia.

Fin octobre, à la suite des négociations commerciales entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, Pékin a accepté de reprendre les exportations de puces Nexperia qui avaient été suspendues en raison de la dispute.

ASML avait déjà averti, lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, que ses ventes en Chine "baisseraient considérablement" en 2026 par rapport à "une activité très forte" en 2024 et 2025.

À plus long terme, ASML estime que l'expansion rapide du marché de l'IA fera grimper son chiffre d'affaires annuel entre 44 et 60 milliards d'euros d'ici 2030.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'ASML s'est élevé à 9,7 milliards d'euros, dans le haut de la fourchette ( 9,2 à 9,8 milliards d'euros) que le groupe avait prévu, et le bénéfice net à 2,8 milliards d'euros, contre 2,1 milliards d'euros au précédent.

Valeurs associées

ASML HLDG
1 283,2000 EUR Euronext Amsterdam +5,39%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Airbus de Delta Airlines se prépare à atterir à l'aéroport de Shanghai Pudong International Airport le 16 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Delta Air Lines commande 31 avions long-courrier à Airbus
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:26 

    La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite

  • Vue aérienne de la ville brésilienne d'Oiapoque, sur l'Oyapock, à la frontière avec la Guyane, le 31 octobre 2020 ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Le pétrole du voisin brésilien fait des envieux en Guyane
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:11 

    A Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'est de la Guyane, Steve Norino observe le contraste qui se creuse avec la rive d'en face. À 15 minutes de pirogue, la ville brésilienne d'Oiapoque connaît un boom inédit depuis que la compagnie pétrolière publique Petrobras ... Lire la suite

  • Un enfant passe devant un blindé de la Minusca à Maloum, en Centrafrique, le 24 juillet 2025 ( AFP / Mariam KONE )
    L'ONG Care alerte sur dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, l'Afrique surreprésentée
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Les Bourses européennes évoluent sans direction claire mercredi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant des résultats de poids lourd, le numéro un mondial du luxe LVMH et le géant technologique ASML. Vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank