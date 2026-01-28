 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges.

* SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe italien de produits de luxe a annoncé mardi que son chiffre d'affaires avait baissé de 2% au quatrième trimestre à taux de change constants, pénalisé par une faible demande en Europe et au Moyen-Orient, et par les mauvaises performances de son réseau de vente en gros.

* ASML ASML.AS doit publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés.

* ARAMIS ARAMI.PA - Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en recul de 4,8% au premier trimestre, mais a confirmé ses objectifs pour 2026.

* PARTOUCHE PARP.PA - L'opérateur français de casinos a fait état mardi d'une progression de 6% de son chiffre d'affaires annuel à 460,2 millions d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YO1H1

(Rédigé par Claude Chendjou)

