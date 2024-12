Vallourec: vers la vente du site de Düsseldorf-Rath à CTP information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la conclusion d'un accord pour céder l'essentiel de son site de production de Düsseldorf-Rath à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel en Europe coté en bourse.



Cette transaction concerne la vente d'un terrain d'environ 900 000 m2 pour un montant de 155 millions d'euros.



Ce terrain accueillait le principal site de production de tubes de Vallourec en Allemagne, fermé fin 2023 dans le cadre du plan New Vallourec.



La transaction devrait être finalisée vers la fin de l'année 2024, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction, y compris la réception par CTP de la renonciation au droit de préemption de la municipalité.







