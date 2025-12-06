 Aller au contenu principal
Le ministre du Commerce Serge Papin déchargé des dossiers liés à Auchan
information fournie par AFP 06/12/2025 à 11:29

Le ministre du Commerce Serge Papin, lors d'une session photo dans son bureau au ministère de l'Economie et des Finances, Paris, le 10 novembre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Le ministre du Commerce Serge Papin ne pourra pas intervenir sur les dossiers liés au groupe Auchan ni sur ceux portant sur les entreprises qu’il a accompagnées comme consultant au cours des cinq ans précédant son entrée au gouvernement, selon un décret publié au Journal officiel samedi.

La gestion des dossiers concernés sera assurée directement par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat ne connaît pas des actes de toute nature relatifs aux sociétés du groupe Auchan", mais aussi "spécifiquement aux personnes, physiques ou morales, qu'il a eues pour clientes dans le cadre de son activité de conseil en stratégie d'entreprise durant les cinq années précédant sa nomination au sein du Gouvernement", précise le décret.

Serge Papin, l'ancien patron de la coopérative de commerçants de grande distribution Système U, avait été nommé fin 2022 au conseil d'administration d'Auchan Retail International, qui chapeaute l'activité distribution du groupe dans le monde. Il a quitté ce poste en janvier.

Système U (Super U, Hyper U, U Express...) s'appelle désormais Coopérative U. Cette coopérative n'est pas concernée par les dispositions du décret, M. Papin ayant quitté ses fonctions en 2018, après l'avoir dirigée depuis 2005.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pourra par ailleurs demander d'autres déports en fonction des déclarations d'intérêts et de patrimoine des différents ministres en cas de conflit d'intérêts avec leurs attributions.

