Vallourec va présenter ses produits à l'OTC Asia à Kuala Lumpur
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 08:42
Cette année, le fabricant de tubes sans soudure mettra en avant les dernières avancées de ses connexions premium emblématiques VAM, ainsi qu'une gamme de solutions digitales et de services de pointe conçus pour les opérations offshore .
Vallourec présentera également son innovation unique Submagnetico Freeflow, conçue pour réduire significativement les dépôts de tartre dans les colonnes de tubes, améliorer la fiabilité de la production et réduire les besoins de maintenance.
Par ailleurs, tout au long de l'événement, le groupe organisera chaque jour deux présentations techniques de 30 minutes, sur son stand, qui "offriront aux visiteurs une opportunité exclusive de découvrir ses technologies de pointe".
Ses experts contribueront en outre au programme de conférence officiel avec deux présentations majeures axées sur l'innovation et les technologies OCTG : sur la digitalisation et l'IA d'une part, et sur la conception de puits et le choix des matériaux d'autre part.
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