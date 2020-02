Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec va lancer une augmentation de capital de 800 millions d'euros Reuters • 19/02/2020 à 19:20









VALLOUREC VA LANCER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 800 MILLIONS D'EUROS PARIS (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi une augmentation de capital de 800 millions d'euros afin de réduire l'endettement du groupe parapétrolier. Le producteur de tubes sans soudure en acier a réduit ses pertes l'an dernier à 338 millions contre -502 million en 2018, où il avait été durement frappé, comme l'ensemble du secteur, par la baisse des investissements pétroliers. Au 4e trimestre, le résultat brut d'exploitation (RBE) a été porté par l'activité Pétrole et Gaz des régions EA-MEA (Europe Moyen Orient et Afrique) et Brésil qui a compensé le ralentissement observé en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé l'an dernier de 6% à 4,2 milliards, avec un RBE de 347 millions (150 millions en 2018). Le groupe, qui vise pour 2020 un RBE de 500 millions et un flux de trésorerie disponible légèrement positif, a également confirmé le remplacement de l'actuel président du directoire, Philippe Crouzet, par Edouard Guinotte à compter du 15 mars prochain. Lancée au deuxième trimestre, l'augmentation de capital qui sera souscrite par Bpifrance au prorata de sa part du capital et par Nippon Steel pour un montant lui permettant de conserver une participation d'environ 10%, doit lui permettre de ramener son ratio d'endettement à environ 2,8 fois son RBE à fin 2020 contre 5,9 fois l'an dernier. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)

