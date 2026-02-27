Vallourec table sur un ralentissement du RBE au T1 2026, T4 2025 en ligne avec l'objectif

(Actualisé avec citation du PDG, détails et précisions)

Vallourec VLLP.PA a déclaré vendredi tabler sur un ralentissement de son résultat brut d'exploitation (RBE) au premier trimestre, le fabricant français de tubes en acier citant une baisse de volume, tout en faisant état d'une baisse du RBE en 2025 avec l'effet de change et malgré un quatrième trimestre en ligne avec l'objectif.

Pour le premier trimestre 2026, le groupe dit viser un RBE compris entre 165 et 195 millions d'euros, selon un communiqué. Au premier trimestre 2025, il était ressorti à 207 millions d’euros.

Le groupe indique que, pour le segment Tubes, le RBE par tonne devrait être similaire au niveau du quatrième trimestre, tandis que les volumes devraient être inférieurs au quatrième trimestre.

Pour l'ensemble 2026, Vallourec précise dans le communiqué anticiper le maintien d'un niveau élevé des volumes de vente de tubes en Amérique du Nord, malgré une baisse des volumes de vente à l'international au premier semestre 2026 en raison d’un ralentissement des commandes au second semestre 2025.

En 2025, Vallourec a enregistré 819 millions d'euros de résultat brut d'exploitation (RBE), après 832 millions, le groupe citant un effet de change défavorable significatif de 47 millions d’euros.

Le RBE est toutefois ressorti à 214 millions d'euros au quatrième trimestre, stable sur un an et en hausse de 2% par raport au troisième trimestre. L'objectif tablait entre 195 et 225 millions d'euros.

"Les tarifs douaniers ont contribué à réduire les importations de tubes sans soudure, créant un environnement favorable pour nos opérations locales", a déclaré Philippe Guillemot, président-directeur général du groupe, dans une conférence de presse.

Le groupe a également déclaré un RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 10% en glissement trimestriel, reflétant des prix de marché du minerai de fer plus élevés, partiellement contrebalancée par une baisse saisonnière des volumes.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mathias de Rozario ; édité par Augustin Turpin)