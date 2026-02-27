 Aller au contenu principal
Vallourec table sur un ralentissement du RBE au T1 2026, T4 2025 en ligne avec l'objectif
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:17

Vallourec a déclaré vendredi tabler ‌sur un ralentissement de son résultat brut d'exploitation (RBE) au premier trimestre, le fabricant ​français de tubes en acier citant une baisse de volume, tout en faisant état d'une baisse du RBE en 2025 avec l'effet de change et malgré un ​quatrième trimestre en ligne avec l'objectif.

Pour le premier trimestre 2026, le groupe dit viser un RBE ​compris entre 165 et 195 millions d'euros, ⁠selon un communiqué. Au premier trimestre 2025, il était ressorti à 207 ‌millions d’euros.

Le groupe indique que, pour le segment Tubes, le RBE par tonne devrait être similaire au niveau du quatrième trimestre, ​tandis que les volumes devraient ‌être inférieurs au quatrième trimestre.

Pour l'ensemble 2026, Vallourec précise ⁠dans le communiqué anticiper le maintien d'un niveau élevé des volumes de vente de tubes en Amérique du Nord, malgré une baisse des volumes de vente ⁠à l'international au premier ‌semestre 2026 en raison d’un ralentissement des commandes au second ⁠semestre 2025.

En 2025, Vallourec a enregistré 819 millions d'euros de résultat brut ‌d'exploitation (RBE), après 832 millions, le groupe citant un effet de change ⁠défavorable significatif de 47 millions d’euros.

Le RBE est toutefois ressorti ⁠à 214 millions d'euros ‌au quatrième trimestre, stable sur un an et en hausse de 2% par ​raport au troisième trimestre. L'objectif tablait ‌entre 195 et 225 millions d'euros.

"Les tarifs douaniers ont contribué à réduire les importations de tubes sans ​soudure, créant un environnement favorable pour nos opérations locales", a déclaré Philippe Guillemot, président-directeur général du groupe, dans une conférence de presse.

Le groupe ⁠a également déclaré un RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 10% en glissement trimestriel, reflétant des prix de marché du minerai de fer plus élevés, partiellement contrebalancée par une baisse saisonnière des volumes.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mathias de Rozario ; ​édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VALLOUREC
19,7450 EUR Euronext Paris -0,63%
