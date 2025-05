Vallourec: succès de l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le succès de son offre d'actionnariat salarié Vallourec Invest 2025, programme qui a été étendu cette année à ses salariés d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Indonésie et de Singapour.



Avec 5.142 participants, soit près d'un salarié éligible sur deux, cette opération s'est traduite par la création de 218.601 actions nouvelles (soit 0,09% du capital de Vallourec) et porte à 238.358.136 le nombre d'actions composant le capital.



'Le succès de Vallourec Invest 2025 témoigne de la confiance de nos équipes dans la feuille de route de Vallourec et illustre leur engagement pour construire collectivement l'avenir du groupe', commente Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes.





