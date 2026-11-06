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Vallourec signe une ligne de crédit renouvelable multidevises de €750 Mlns
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 07:09

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Vallourec SA VLLP.PA :

* SIGNATURE D’UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE MULTIDEVISES (RCF) DE 750 MILLIONS D’EUROS

* REMPLACE À LA FOIS LA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE EXISTANTE DE 550 MILLIONS D’EUROS

* ELLE PRÉVOIT ÉGALEMENT UNE OPTION D’ACCORDÉON DE EUR 225 MLNS, SOUMISE À L’ACCORD DES PRÊTEURS

Texte original nNDLn3F3v

Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

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