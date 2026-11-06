Vallourec signe une ligne de crédit renouvelable multidevises de €750 Mlns

Vallourec SA VLLP.PA :
* SIGNATURE D’UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE MULTIDEVISES (RCF) DE 750 MILLIONS D’EUROS
* REMPLACE À LA FOIS LA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE EXISTANTE DE 550 MILLIONS D’EUROS
* ELLE PRÉVOIT ÉGALEMENT UNE OPTION D’ACCORDÉON DE EUR 225 MLNS, SOUMISE À L’ACCORD DES PRÊTEURS
Texte original nNDLn3F3v
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(Rédaction de Gdansk)
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