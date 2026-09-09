Vallourec signe un nouvel accord avec Aramco

vallourec 2 (Crédits: Crédit Vallourec)

Vallourec annonce avoir signé avec le géant pétrolier saoudien Aramco un accord portant sur la fourniture de tubes OCTG, renforçant ainsi leurs liens commerciaux, industriels et technologiques, à l'occasion du forum d'affaires franco-saoudien qui s'est tenu récemment à Paris.

Le fabricant français de tubes sans soudure rappelle entretenir des relations commerciales avec Aramco depuis 1962. En 2022, les deux groupes ont signé un contrat de long terme portant sur la fourniture, pendant 10 ans, de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) Premium fabriqués localement.

Vallourec continue d'investir en Arabie saoudite, notamment à travers des projets de R&D et l'extension de ses capacités de production afin de fabriquer localement les produits nécessaires aux nouveaux développements dans le Royaume, en particulier pour permettre l'exploitation de ressources non conventionnelles.