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Vallourec signe un contrat majeur avec Kuwait Oil Company
information fournie par Reuters 28/04/2025 à 07:35

Vallourec SA VLLP.PA :

* SIGNE UN CONTRAT MAJEURAVEC KUWAIT OIL COMPANY

* CE NOUVEAU CONTRAT REPRÉSENTE UN CHIFFRE D'AFFAIRES POTENTIEL DE PLUS DE 130 MILLIONS DE DOLLARS

* CET ACCORD COMPREND LA FOURNITURE DE TUBES OCTG EN ACIER CARBONE AVEC DES CONNEXIONS PREMIUM ET DES GRADES D'ACIER PROPRIÉTAIRES, QUI SERONT LIVRÉS EN 2025 ET 2026

* CE CONTRAT S'INSCRIT DANS LE CADRE DU PLAN ACTUEL DU KOWEÏT VISANT À AUGMENTER SA PRODUCTION DE PÉTROLE

Texte original nGNE4Y8S5l Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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