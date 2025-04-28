Vallourec signe un contrat majeur avec Kuwait Oil Company

Vallourec SA VLLP.PA :
* SIGNE UN CONTRAT MAJEURAVEC KUWAIT OIL COMPANY
* CE NOUVEAU CONTRAT REPRÉSENTE UN CHIFFRE D'AFFAIRES POTENTIEL DE PLUS DE 130 MILLIONS DE DOLLARS
* CET ACCORD COMPREND LA FOURNITURE DE TUBES OCTG EN ACIER CARBONE AVEC DES CONNEXIONS PREMIUM ET DES GRADES D'ACIER PROPRIÉTAIRES, QUI SERONT LIVRÉS EN 2025 ET 2026
* CE CONTRAT S'INSCRIT DANS LE CADRE DU PLAN ACTUEL DU KOWEÏT VISANT À AUGMENTER SA PRODUCTION DE PÉTROLE
Texte original nGNE4Y8S5l Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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