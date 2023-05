Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: reprise à pleine exploitation de Pau Branco information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 08:23









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir obtenu les autorisations pour une reprise à pleine exploitation de la pile de résidus miniers Cachoeirinha, au Brésil, permettant un retour de la mine de fer de Pau Branco à sa pleine capacité de production au plus tard à la fin de ce deuxième trimestre.



Les opérations de la mine avaient été temporairement suspendues en janvier 2022 à la suite des pluies, mais le groupe les a redémarrées en mai 2022 à un niveau de production inférieur à ses capacités disponibles, en exploitant des parcs de résidus miniers alternatifs.



Dans ces conditions d'exploitation, les volumes extraits en 2022 se sont élevés à quatre millions de tonnes, bien en deçà des capacités disponibles de 8,7 millions par an. La production vendue en avril dernier était d'environ 0,6 million de tonnes.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%