Vallourec renouvelle un contrat avec un grand opérateur de la mer du Nord
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 11:35

Vallourec SA VLLP.PA :

* A RENOUVELÉ SON CONTRAT DE LONGUE DATE AVEC UN IMPORTANT OPÉRATEUR DE LA MER DU NORD

* LE CONTRAT POUR FOURNIR DES PRODUITS OCTG, DES ACCESSOIRES ET DES SERVICES INTÉGRÉS POUR LES OPÉRATIONS OFFSHORE EN MER DU NORD BRITANNIQUE

* UN ACCORD DE PLUSIEURS MLNS DE LIVRES

Texte original [https://tinyurl.com/22ucuzx9] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

VALLOUREC
15,9900 EUR Euronext Paris -2,20%
