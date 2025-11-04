Vallourec renouvelle un contrat avec un grand opérateur de la mer du Nord

Vallourec SA VLLP.PA :
* A RENOUVELÉ SON CONTRAT DE LONGUE DATE AVEC UN IMPORTANT OPÉRATEUR DE LA MER DU NORD
* LE CONTRAT POUR FOURNIR DES PRODUITS OCTG, DES ACCESSOIRES ET DES SERVICES INTÉGRÉS POUR LES OPÉRATIONS OFFSHORE EN MER DU NORD BRITANNIQUE
* UN ACCORD DE PLUSIEURS MLNS DE LIVRES
Texte original [https://tinyurl.com/22ucuzx9] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
