Crues: le département de l'Hérault en vigilance rouge, Agde sous surveillance
information fournie par AFP 22/12/2025 à 19:11

Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde.

Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange pour crues ou pluie-inondation jusqu'à mardi 6h00: Aveyron, Haute-Corse, Lozère, Tarn, Var.

Une crue exceptionnelle est en cours de propagation sur le fleuve Hérault aval et va générer des débordements "très dommageables" lundi soir notamment sur le secteur d'Agde, indique le dispositif Vigicrue.

Le niveau du fleuve pourrait atteindre dès 20h00 un seuil haut (plateau) à 3,40 m voire 3,60 m en hypothèse haute sur la commune d'Agde, soit 1.725 habitants inondés potentiels, selon la préfecture.

Une telle crue n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994, selon les prévisionnistes.

De nombreux cours d'eau du Massif central et du pourtour méditerranéen et Corse subissent également des réactions modérées à importantes, avec souvent une succession de pics de crues générés par les différents épisodes pluvieux.

Dans l'Hérault, depuis le début de journée, Météo-France a observé des cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm sur l'est du département avec localement 80 à 100 mm sur le secteur de Montpellier.

Dans le centre de cette ville, où une pluie battante est tombée lundi de manière ininterrompue, les rares passants tentaient de slalomer entre les flaques d'eau qui envahissaient les rues, a constaté un journaliste de l'AFP. Parcs et jardins publics, cimetières, le zoo et le marché de Noël sont fermés.

Une partie du réseau de tramways est également à l'arrêt et plusieurs quais sont interdits d'accès le long du Lez dans le centre-ville.

Des rues inondées à Montpellier, provoquées par des fortes pluies, le 22 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les pluies vont se poursuivre dans la soirée et nuit avec des intensités parfois modérées à fortes sur le sud-est du département, soit notamment la région d'Agde. Elles viennent s'ajouter à celles des jours précédents, sur des sols déjà saturés.

L'épisode n'a pas fait de dégâts majeurs. Le sapeurs-pompiers de l'Hérault ont reçu 1082 appels. 61 opérations ont été effectuées, dont 36 sauvetages et mises en sécurité et 25 opérations diverses (pompages…).

Le bilan provisoire fait état de 80 personnes mises en sécurité à la mairie de Palavas-les-Flots en attente d'hébergement, et de 40 personnes mises en sécurité dans un gymnase de Montpellier.

Près de 1.000 foyers sont privés électricité dont 520 à Montpellier, selon Enedis qui a mobilisé une quarantaine de techniciens.

- "vigilance aux automobilistes" -

Le Service d'Incendie et de Secours (Sdis) de la Haute-Corse a réalisé, dans le secteur de Corte, une dizaine d'interventions sur les axes routiers liée aux conditions météorologiques, ainsi que quelques interventions liées à des inondations de caves et la réserve d'un commerce.

Un panneau "route inondée" à Laroque, le 22 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )

En Haute-Corse, l'aval du fleuve Tavignano présente "un risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes", selon un communiqué de la préfecture.

Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les départements de l'Aveyron et du Tarn sont également en vigilance orange pour neige-verglas. L'épisode neigeux devraient se poursuivre jusque mardi matin et des cumuls importants sont attendus jusqu'à basse altitude.

Les pluies pourraient également s'étendre sur les Bouches-du-Rhône, où une aggravation du niveau de vigilance n'est pas exclue, selon les prévisions de Météo-France.

Une ligne pluvieuse aborde le sud-ouest du département lundi après-midi puis vient stagner autour du littoral des Bouches-du-Rhône et du Var jusqu'en milieu de journée de mardi.

Dans un communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a appelé à "la vigilance et demande une attention particulière aux automobilistes".

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le col de Larche, sur la route de l'Italie, est resté fermé lundi en raison de congères dangereuses, selon les services départementaux.

