Vallourec renforce son site de Serra au Brésil

Vallourec indique avoir posé la première pierre d'une nouvelle ligne de production dédiée aux systèmes de résine Proxxima dotés de la technologie d'isolation sous-marine Goldilocks (GDLX), sur son site de Serra, dans l'Etat brésilien d'Espírito Santo.

Ce projet, qui associe technologie de pointe et développement des compétences locales, permettra de répondre aux besoins de projets offshore de plus en plus complexes, au Brésil comme sur les marchés internationaux, selon le fabricant de tubes sans soudure.

Les systèmes de résine Proxxima dotés de la technologie d'isolation sous-marine GDLX offrent des performances thermiques accrues, un temps de refroidissement réduit ainsi qu'un processus d'isolation plus rapide que les systèmes conventionnels.

Cette technologie a déjà été retenue pour le projet offshore en eaux profondes Longtail d'ExxonMobil, situé au Guyana, dans le cadre duquel Vallourec fournira des line pipes isolés thermiquement, grâce à son offre intégrée destinée aux projets offshore.

L'investissement réalisé à Serra permet à Vallourec de consolider sa capacité à fournir des solutions de line pipes à forte valeur ajoutée pour le secteur offshore. Situé à proximité du port de Vitoria, le site permet de servir à la fois le marché brésilien et les marchés d'exportation.