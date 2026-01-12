VALLOUREC REMPORTE UN IMPORTANT CONTRAT AVEC SHELL AU BRÉSIL



Meudon (France), le 12 janvier 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat important avec Shell, à l’issue d’un processus d’appel d’offres compétitif.



L’accord porte sur la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) pour les opérations offshores de Shell, dans le cadre du développement du projet Orca, précédemment connu sous le nom de Gato do Mato. Le début des opérations de forage est prévu pour avril 2027, avec un plan de forage, qui comprend 10 puits, soit une estimation de 12 000 à 15 000 tonnes de tubes.



Ce contrat couvre l’ensemble du périmètre OCTG avec la fourniture de tubes sans soudure et de connexions premium VAM ® de 4.5’’ à 18’’, destinés aux puits offshores de Shell, et inclut des tubes en acier carbone et inoxydable, ainsi que les accessoires associés.



Vallourec fournira également un ensemble complet de services à forte valeur ajoutée, à la fois onshore et offshore, comme l’ingénierie, la gestion des stocks, la préparation des tubes avant envoi sur les plateformes de forage, la supervision des opérations offshore et les éventuelles réparations au retour des plateformes, afin d’accompagner Shell dans l’optimisation de son efficacité opérationnelle.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Après avoir récemment remporté une commande pour la fourniture de line pipe sur ce projet offshore majeur, ce nouveau contrat illustre la capacité de Vallourec à accompagner ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il confirme la performance des connexions premium VAM ® au Brésil ainsi que l’expertise de Vallourec Tubular Services (VTS) dans la mise à disposition d’une gamme étendue de services venant compléter notre offre de tubes sans soudure premium. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.



Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

