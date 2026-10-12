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Vallourec remporte un contrat majeur avec TotalEnergies pour le champ gazier d’Absheron en Azerbaïdjan
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:08

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Vallourec SA VLLP.PA :

* UN CONTRAT MAJEUR AUPRÈS DE TOTALENERGIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP GAZIER D'ABSHERON, EN AZERBAÏDJAN

* LE CONTRAT PORTE SUR DES TUBES OCTG AINSI QUE SUR DES SOLUTIONS LINE PIPE POUR UN VOLUME TOTAL DE PLUS DE 16.000 TONNES DE TUBES

Texte original nGNX9Wy769

Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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