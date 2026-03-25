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Vallourec remporte des contrats pour des produits OCTG en Indonésie
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 07:26

Vallourec annonce avoir signé en février 2026 deux contrats portant sur 14 000 tonnes de produits OCTG (oil country tubular goods), qui s'inscrivent dans une série de cinq contrats récemment conclus avec différents opérateurs en Indonésie.

Le groupe précise que ces commandes représentent un volume total d'environ 36 000 tonnes de tubes et connexions premium destinés à soutenir les activités pétrolières et gazières d'environ 140 puits dans la région.

"Principalement situés dans des environnements offshore en eaux profondes, ces projets complexes illustrent les défis techniques du secteur énergétique indonésien, qui nécessite des solutions capables de résister à de fortes pressions et à des conditions extrêmes", poursuit-il.

Pour répondre à ces exigences spécifiques, le fabricant de tubes sans soudure fournira une gamme de ses connexions de pointe, dont le VAM 21, "une référence du marché qui garantit des performances sûres et fiables".

Les tubes seront entièrement traités thermiquement et filetés par PTCT, la filiale de Vallourec en Indonésie, afin de fournir aux opérateurs des solutions premium qui maximisent la production locale et créent de la valeur pour le pays.

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