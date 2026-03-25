information fournie par Reuters • 25/03/2026 à 07:04

Vallourec remporte cinq contrats pour des produits OCTG en Indonésie

Vallourec SA VLLP.PA :

* REMPORTE CINQ CONTRATS POUR DES PRODUITS OCTG EN INDONESIE

* CES COMMANDES REPRÉSENTENT UN VOLUME TOTAL D'ENVIRON 36.000 TONNES DE TUBES ET CONNEXIONS PREMIUM POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS D'ENVIRON 140 PUITS

Texte original nGNX8zKm5P Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)