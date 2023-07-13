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Vallourec relève son objectif d'Ebitda pour le T2
information fournie par Reuters13/07/2023 à 18:46

13 juillet (Reuters) - Vallourec SA VLLP.PA :

* PRÉVOIT QUE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 DÉPASSERONT LES ATTENTES ANTÉRIEURES

* S'ATTEND MAINTENANT A CE QUE L'EBITDA DU DEUXIÈME TRIMESTRE SOIT D'ENVIRON 370 MILLIONS D'EUROS, ET A CE QUE LE TOTAL DES FLUX DE TRÉSORERIE SOIT D'ENVIRON 110 MILLIONS D'EUROS

* PRÉVOIT UNE NOUVELLE BAISSE DE LA DETTE NETTE AU SECOND SEMESTRE 2023 PAR RAPPORT AU NIVEAU DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

* LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE TOTALE AU SECOND SEMESTRE 2023 DEVRAIT ÊTRE POSITIVE EN EXCLUANT TOUT BÉNÉFICE POTENTIEL DES VENTES D'ACTIFS

* LES PRINCIPAUX FACTEURS QUI ONT CONTRIBUE A CET EBITDA SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS SONT LES BONS RÉSULTATS DANS L'HÉMISPHÈRE ORIENTAL, EN PARTICULIER AU MOYEN-ORIENT, ET DES PERTES MOINS IMPORTANTES QUE PREVUES EN ALLEMAGNE

* PRÉCISE QUE SON EBITDA POUR L'ANNÉE 2023 DEVRAIT SE SITUER ENTRE 950 ET 1.100 MILLIONS D'EUROS

* ANTICIPE DONC UNE NOUVELLE BAISSE DE L'ENDETTEMENT NET AU SECOND SEMESTRE 2023 PAR RAPPORT AU NIVEAU DU 2EME TRIMESTRE 2023

* RESTE EN BONNE VOIE POUR RÉALISER L'IMPACT TOTAL DE 230 MILLIONS D'EUROS DU NOUVEAU PLAN VALLOUREC À PARTIR DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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