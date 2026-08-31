Vallourec refranchit la petite résistance des 18,2 EUR qui est en place depuis la mi-août : le titre dessine l'ébauche d'un "rounding bottom" qui est une figure de potentiel retournement haussier.

La partie n'est pas encore gagnée car il faudra refranchir la résistance des 18,5 EUR des 8 et 13 mars derniers, puis celle des 19,35 EUR du 13 août, sans oublier la MM50 qui gravite vers 20,00 EUR et se confond avec l'oblique baissière moyen terme.