Vallourec recule : Jefferies réduit son objectif à 25 euros mais reste à l'achat

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur Vallourec avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 euros. Cette révision intervient alors que le titre Vallourec accuse l'un des plus forts replis du SBF 120 ce jeudi, cédant près de 2% à 18,05 EUR. Le bureau d'études réaffirme sa préférence pour l'entreprise sidérurgique italienne Tenaris plutôt que pour son concurrent français : "Nous prévoyons que Tenaris atteindra ses objectifs au 3e trimestre et confirmera ses perspectives pour le 4e trimestre. Pour Vallourec, nos prévisions se situent dans le bas de la fourchette annoncée pour le 3e trimestre."

"L'impact persistant sur les volumes et la logistique au Moyen-Orient constitue un frein évident. La demande américaine en tubes sans soudure pour le secteur pétrolier (OCTG) reste forte, ce qui soutient de nouvelles hausses de prix ( 16% depuis le début de l'année) et constitue, selon nous, le principal levier de hausse des estimations pour 2027. L'objectif de cours de Vallourec passe à 25 EUR (-7%), tandis que celui de Tenaris reste inchangé à 32 EUR", détaille Jefferies.

Un 3e trimestre sous la pression du Moyen-Orient

Pour le 3e trimestre, Jefferies anticipe pour Vallourec un EBITDA de 185 millions de dollars, proche du bas de la fourchette annoncée de 170 à 210 MUSD communiqué par le spécialiste français des solutions tubulaires pour l'industrie de l'énergie. Ce frein s'explique par la poursuite des retards d'expédition au Koweït, en Irak et au Qatar. L'analyste prévoit un volume de tubes de 271 kilotonnes ( 11% sur un trimestre), sachant que la direction anticipe une hausse des volumes même si le détroit d'Ormuz reste fermé.

En outre, l'EBITDA par tonne devrait tomber à 604 USD (contre 722 USD au 2e trimestre) en raison d'un mix produit moins favorable et de coûts logistiques plus élevés.

En revanche, Jefferies table toujours sur une nette reprise des volumes au 4e trimestre pour Vallourec. L'amélioration de l'EBITDA par tonne sera portée par un carnet de commandes international et le redressement des prix américains. L'EBITDA du dernier trimestre est anticipé désormais à 235 MUSD, un niveau qui reste inférieur au consensus : 259 MUSD.

Révision à la baisse des prévisions pour 2026 et 2027

Le bureau d'études a revu à la baisse ses autres prévisions d'EBITDA pour 2026 et 2027, en raison de volumes de tubes plus faibles et de prévisions revues à la baisse pour l'activité minière. Pour 2026, il est abaissé de 10%, à 830 MUSD (-5% par rapport au consensus). Pour 2027, il est réduit de 6%, à 1,02 MdUSD (-13% par rapport au consensus). L'objectif de cours est réduit de 7% à 25 EUR et découle de la baisse des multiples de valorisation retenus (PER à 11x contre 13x auparavant, ratio Valeur d'entreprise/EBITDA à 7,3x contre 8,5x auparavant), appliqués à la moyenne 2027/2028.

Etats-Unis : le principal soutien pour Vallourec d'ici 2027

Face aux difficultés au Moyen-Orient, la dynamique du marché américain offre un relais clé pour Vallourec. Le segment des tubes sans soudure (OCTG), coeur de métier du groupe français outre-Atlantique, constitue ainsi son principal levier de hausse à moyen terme. Le nombre de puits de forage (10% depuis le début de l'année) et les prix des tubes OCTG aux Etats-Unis continuent de progresser, alors que les importations de tubes sans soudure diminuent.

En septembre, les prix américains des tubes sans soudure ont maintenu leur tendance à la hausse ( 16% depuis le début de l'année, contre 21% pour les tubes soudés). Les données de juillet montrent une hausse globale des importations américaines de 47% sur un mois, entièrement tirée par les tubes soudés ( 81%), tandis que les importations de tubes sans soudure ont chuté de 18% et restent nettement inférieures à la moyenne des 12 derniers mois.