Vallourec: reconduit comme fournisseur de Sinopec pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) -













Vallourec annonce que sa filiale Vallourec Tianda a été reconduite pour figurer sur la liste 2025 des fournisseurs de tubes de cuvelage non-API du groupe chinois Sinopec, l'un des plus grands groupes pétroliers et pétrochimiques au monde. Il s'agit de la quatrième année consécutive que Vallourec obtient cette distinction, renforçant ainsi sa position stratégique sur le marché énergétique chinois.



Chaque année, l'appel d'offres de Sinopec pour l'approvisionnement en tubes de forage constitue un indicateur majeur pour le secteur.



Depuis 2021, Vallourec fournit plusieurs filiales du géant chinois, ses produits étant reconnus pour leur fiabilité et leurs performances techniques. Ce renouvellement confirme l'évolution de cette relation vers un partenariat de long terme, souligne Vallourec.























Valeurs associées VALLOUREC 16,8350 EUR Euronext Paris -0,27%