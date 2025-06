Vallourec: qualification officielle de Delphy information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 07:49









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la qualification officielle de Delphy, sa solution de stockage vertical d'hydrogène gazeux, par DNV.



Delphy permet de stocker de 1 à 100 tonnes d'hydrogène dans des conditions de sécurité maximale. Il s'adresse aussi bien aux producteurs d'hydrogène vert qu'aux industriels comme les producteurs de carburants de synthèse (e-SAF, e-methanol) et d'ammoniac vert, les aciéries ou les raffineries.



Vallourec a déjà signé deux protocoles d'accord, avec H2V, pour des projets de production et d'utilisation d'hydrogène vert et avec NextChem Tech, pour des projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert.



Une cinquantaine de projets, en France comme à l'international, sont actuellement en discussion, représentant un chiffre d'affaires potentiel d'environ 2 milliards d'euros.



Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : ' Cette étape importante conforte notre positionnement sur le marché de l'hydrogène et notre leadership pour accompagner les projets de décarbonation à l'échelle mondiale '.





