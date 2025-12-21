 Aller au contenu principal
La France juge bienvenue l'ouverture au dialogue manifestée par la Russie
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 12:31

Le président français Emmanuel Macron tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles

La France juge "bienvenu que le Kremlin donne un accord public" à ‍la démarche évoquée par Emmanuel Macron d'un possible dialogue avec Vladimir Poutine, a déclaré dimanche l'Elysée.

Paris "aviser(a) dans les ‌prochains jours sur la meilleure manière de procéder" au sujet de cet éventuel dialogue, a ajouté la ​présidence de la République.

Lors d'une conférence de presse ⁠dans la nuit de jeudi à vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel ⁠Macron a ‍déclaré qu'il allait "redevenir utile de parler à Vladimir ⁠Poutine" dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle ​de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

"Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir ⁠Poutine. Donc je pense que nous, Européens ​et Ukrainiens, on a intérêt à trouver ​le cadre pour ​réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, ​on discute entre nous ⁠avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal", avait ajouté le président français.

Le Kremlin a déclaré dimanche que le président russe était ‌prêt à des discussions avec son homologue français.

"S'il y a une volonté politique commune, alors cela ne peut être considéré que positivement", a dit son porte-parole, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse RIA.

(Michel Rose, rédigé ‌par Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
