La France juge bienvenue l'ouverture au dialogue manifestée par la Russie

Le président français Emmanuel Macron tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles
La France juge "bienvenu que le Kremlin donne un accord public" à la démarche évoquée par Emmanuel Macron d'un possible dialogue avec Vladimir Poutine, a déclaré dimanche l'Elysée.
Paris "aviser(a) dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder" au sujet de cet éventuel dialogue, a ajouté la présidence de la République.
Lors d'une conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait "redevenir utile de parler à Vladimir Poutine" dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
"Je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal", avait ajouté le président français.
Le Kremlin a déclaré dimanche que le président russe était prêt à des discussions avec son homologue français.
"S'il y a une volonté politique commune, alors cela ne peut être considéré que positivement", a dit son porte-parole, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse RIA.
(Michel Rose, rédigé par Bertrand Boucey)
