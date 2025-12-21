 Aller au contenu principal
Un projet de loi en préparation pour sanctionner davantage les rodéos urbains, annonce Nuñez
information fournie par AFP 21/12/2025 à 11:04

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez le 12 décembre 2025 à Versailles ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé préparer un projet de loi sur la sécurité du quotidien "avec des sanctions renforcées" pour les auteurs de rodéos urbains, dans une interview au Journal du dimanche.

"Nous préparons un projet de loi, avec des sanctions renforcées, contre les mortiers, contre les rodéos urbains, avec suspension immédiate du permis de conduire et saisie du véhicule, et contre les rave-parties, qui pourrissent la vie de nos concitoyens", a-t-il détaillé.

"J'ai aussi repris un certain nombre de mesures sur lesquelles mon prédécesseur a travaillé" dans ce projet de loi sur la sécurité du quotidien, l'une de ses priorités, a souligné le ministre.

Concernant les refus d'obtempérer, "j'ai demandé que les poursuites soient systématiquement envisagées", a assuré Laurent Nuñez.

"Par ailleurs, un texte de loi passera devant le Parlement en février afin de donner plus de prérogatives aux policiers municipaux, les premiers acteurs de la sécurité du quotidien", a-t-il ajouté.

Un "Beauvau des polices municipales" avait été lancé en avril 2024 après les émeutes en réaction à la mort d'un adolescent de 17 ans, Nahel Merzouk, tué par un policier en juin 2023 dans les Hauts-de-Seine.

Pour les festivités du 31 décembre, le ministre a rappelé avoir "donné des instructions extrêmement claires à ce sujet: tolérance zéro pour les violences urbaines".

Laurent Nuñez a également donné comme "instruction de multiplier les contrôles de certains commerces ou épiceries" qui vendent des mortiers d'artifice "malgré l'interdiction".

"En coopération avec la douane, les contrôles vont se multiplier aux frontières, afin de limiter l'arrivée de produits commandés sur internet, en provenance de Pologne ou de République tchèque", a-t-il poursuivi.

Certains mortiers sont utilisés "contre les policiers", ce qui "n'est pas tolérable", a-t-il dit.

"Les parties communes de nombreux immeubles" seront inspectées en amont du 31 décembre "afin de saisir de potentiels projectiles, des mortiers d'artifice notamment", a prévenu le ministre.

L'offre BoursoBank