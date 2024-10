Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: protocole d'accord signé avec ASMO information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la signature d'un protocole d'accord avec ASMO, coentreprise DHL-Aramco et hub innovant de services d'approvisionnement et de chaîne logistique en Arabie Saoudite, au service de l'énergie, de la chimie et de l'industrie dans la région.



Créée en 2024, ASMO offrira une gamme complète de services pour la chaîne logistique, incluant la recherche de fournisseurs, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la logistique, l'entreposage, ainsi qu'une place de marché Business-to-Business.



'Être parmi les premières entreprises à signer un tel protocole d'accord avec l'ASMO démontre que Vallourec est identifié comme un partenaire clé de l'industrie pétrolière et gazière en Arabie Saoudite', souligne le fabricant de tubes sans soudure.



'Cela positionne également Vallourec aux côtés d'un nouveau leader des services de la chaîne logistique, qui créera de la valeur pour les entreprises des secteurs de l'énergie, de la chimie et de l'industrie dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord', poursuit-il.





