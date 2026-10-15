VALLOUREC PRÉSENTE SON OFFRE VAM® ET L’EXTENSION DE SA GAMME CLEANWELL® A ADIPEC 2026

VALLOUREC PRÉSENTE SON OFFRE VAM ® ET L’EXTENSION DE SA GAMME CLEANWELL ® À ADIPEC 2026

Meudon, France, le 15 octobre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, participera à ADIPEC 2026, le plus grand événement mondial consacré à l’industrie de l’énergie, qui se tiendra du 2 au 5 novembre 2026 à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Cette année, Vallourec présentera son offre VAM ® ainsi que ses dernières solutions destinées à améliorer les performances, l’efficacité opérationnelle et à accompagner la transformation énergétique.

Référence mondiale dans l’industrie pétrolière et gazière depuis 1965, VAM ® continue d’établir les standards de performance et de fiabilité dans les environnements les plus exigeants. Sa gamme complète de connexions répond aux besoins des applications pétrolières et gazières, ainsi qu’à ceux des puits géothermiques et des projets liés à l’hydrogène et au stockage du carbone. Grâce à des capacités de production mondiales, à des services sur mesure et à une R&D de pointe, l’offre VAM ® témoigne de l’expertise de Vallourec destinée aux projets énergétiques complexes.

Sur le stand 3115 de Vallourec, situé dans le hall 3 d’ADIPEC 2026, les visiteurs pourront notamment découvrir les connexions VAM ® 21 et VAM ® HTTC, ainsi que les solutions de Vallourec destinées aux applications non conventionnelles, parmi lesquelles VAM ® SPRINT-TC, conçue pour accompagner le développement de ce marché majeur au Moyen-Orient. L’offre Vallourec ® Services, qui couvre les services d’ingénierie, d’accompagnement opérationnel sur le terrain et de gestion des tubes, sera également présentée.

ADIPEC 2026 sera l’occasion de présenter, pour la première fois, la gamme récemment élargie de CLEANWELL ® , la solution sans graisse de Vallourec. Conçue pour améliorer l’efficacité opérationnelle tout en réduisant l’impact environnemental, CLEANWELL ® est désormais disponible sur une gamme plus étendue, notamment sur la connexion VAM TOP ® .

Delphy, la solution unique au monde de Vallourec pour le stockage en sous-sol de l’hydrogène, sera également présentée.

Jérôme Favre, Senior Vice President of the OCTG Services and Accessories Business Line, et Bertrand de Rotalier , Senior Vice President New Energies, Project Line Pipe and Process, seront présents sur place pour répondre aux sollicitations presse.

Pour organiser un rendez-vous presse, vous pouvez contacter :

Raphaèle Quaranta , Head of Marketing Communications & Sales Support

Tél : +33 6 45 09 14 43

raphaele.quaranta@vallourec.com

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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