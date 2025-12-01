 Aller au contenu principal
Vallourec nomme Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière
01/12/2025

(AOF) - Vallourec annonce la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière du Groupe. Elle rejoint le comité exécutif et prendra ses fonctions a compter de ce 1er décembre 2025. Elle était auparavant directrice financière de Verallia. Elle succèdera à Sascha Bibert qui, à l’issue d’une période de transition, quittera le groupe, en décembre, pour saisir une nouvelle opportunité.

En savoir plus sur Vallourec

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12% de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95% par les tubes devant les mines et forêts (7%) ;

- Forte présence dans les Amériques (41% au nord et 16% au sud), devant le Moyen-Orient (19%), et l’Asie (10%) et l’Europe (6%) ;

- Ambition reposant sur 3 piliers : maintien d’un bilan à l’épreuve des crises, expansion de l’offre de tubes premium jointe à des réserves minières de qualité, engagement envers les actionnaires ;

- Capital avec une présence forte d’ArcelorMittal, actionnaire de référence avec 27,50% depuis avril 2024, les salariés étant 2ème actionnaire (3,3%), Philippe Guillemot, directeur général, présidant le conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- solidité de la chaîne de valeur, dès les approvisionnements via les mines de fer et les forêts, majoritairement au Brésil, puis les composants, renforcés par l’intégration du brésilienThermotite, spécialiste des isolants thermiques, jusqu’à la production de tubes,

- transfert des sites de production dans les Amériques, en Asie et en Arabie séoudite, 5 usines étant maintenues en Europe, dont 4 en France, les 3 grands sites industriels - Youngstone aux Etats-Unis, VSB au Brésil et Tianda en Chine, dégageant les marges les plus élevées,

- montée en puissance des offres premium,

- programmes d’extension de la mine de fer brésilienne finalisés en 2024 et 2027,

- allocation du capital : travail sur la dette (allongement de la durée, priorité aux taux fixes et levier inférieur à 0,5), investissements annuels de 100 M€ dans la maintenance et de 50 à 75 M€ dans les capacités de production de tubes premium et dans les mines ;

- regroupement des solutions pour le stockage d’énergie et la mobilité dans Vallourec New Energies et des solutions digitales sous la marque VAM DATA,

- innovation menée par 5 centres de R&D capitalisant sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM® et solutions de la plateforme Smartengo Vallourec.smart) ;

- Stratégie environnementale :

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions internes de CO2,

- 2035 : réduction de 35 % des émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur ;

- tournée vers les clients : allégement des structures des câbles, réduction du coût total de possession ou TCO pour les clients pétrole & gaz,

- proposant des solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif d’une contribution à terme de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Bilan non endetté : position nette de 21 M€, disponibilités de 1,69 Md€ et génération de trésorerie de 534 M€.

Défis

- Sensibilité à la parité euro vs real brésilien et dollar et à l’obtention de contrats ;

- Aucune exposition aux droits de douane américains, le marché des Etats-Unis étant approvisionné par les usines locales ;

- Retombées de la restructuration du brésilien VSB et des prises de commandes au Moyen-Orient ;

- Après une forte amélioration de la marge opérationnelle à fin mars, anticipations 2025 : bénéfice brut d’exploitation entre 170 et 200 M€ au 2nd trimestre et en progression au cours du 2nd semestre ;

- Retour au dividende pour 2024, d’un montant de 1,50 €, soit une distribution de 90% de la génération de trésorerie dans le cadre d’un engagement de 80 à 100%.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,8050 EUR Euronext Paris +0,64%
