Vusion lance un programme de rachat d'actions de 30 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 12:15
Peu avant 12h00, l'action du spécialiste de l'étiquetage électronique reculait de 1,8%, revenant ainsi à des plus bas depuis la fin 2023.
Dans un communiqué, le groupe précise que ce plan de rachat de ses propres actions doit s'inscrire dans le cadre du programme autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2025 avec l'objectif d'affecter les titres à la couverture des plans d'attributions gratuites d'actions et d'en limiter l'effet dilutif.
Cette redistribution de capital intervient un peu moins d'une semaine après la présentation de résultats annuels 2025 ressortis au-dessus des attentes du marché et des objectifs de l'entreprise.
Au cours de clôture actuel, le programme de rachat d'actions représente moins de 2% de la capitalisation boursière du groupe, qui atteint plus de 1,83 milliard d'euros.
Valeurs associées
|111,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
A lire aussi
-
Les Bourses mondiales creusent encore leurs pertes mardi, lestées par la flambée des prix de l'énergie au quatrième jour du conflit israélo‑américain contre l'Iran, qui ravive les craintes d'une inflation généralisée et fait grimper nettement les taux des emprunts ... Lire la suite
-
Dissuasion nucléaire : l'Otan "salue l’initiative du président Macron" et "se félicite d'une meilleure coopération à venir avec Paris"
Lundi, le président français Emmanuel Macron a proposé une coopération nucléaire inédite pour la défense de l'Europe, avec l'Allemagne comme "partenaire clé" "Nous saluons l’initiative du président Macron". Les évolutions de la dissuasion nucléaire française annoncées ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
"Mettez sur la table les preuves": au premier jour de son procès mardi à Soissons (Aisne), Christophe Ellul a pointé "plein d'incohérences" qui laissent selon lui planer le doute sur la responsabilité de son chien dans la mort de sa compagne Elisa Pilarski. Christophe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer