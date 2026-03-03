 Aller au contenu principal
Vusion lance un programme de rachat d'actions de 30 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 12:15

Vusion a annoncé mardi matin la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 30 millions d'euros, une nouvelle qui a d'abord fait bondir son cours de Bourse de quelque 5% avant que celui soit rattrapé par l'ambiance maussade qui règne à la Bourse de Paris du fait de l'intensification du conflit au Moyen-Orient.

Peu avant 12h00, l'action du spécialiste de l'étiquetage électronique reculait de 1,8%, revenant ainsi à des plus bas depuis la fin 2023.

Dans un communiqué, le groupe précise que ce plan de rachat de ses propres actions doit s'inscrire dans le cadre du programme autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2025 avec l'objectif d'affecter les titres à la couverture des plans d'attributions gratuites d'actions et d'en limiter l'effet dilutif.

Cette redistribution de capital intervient un peu moins d'une semaine après la présentation de résultats annuels 2025 ressortis au-dessus des attentes du marché et des objectifs de l'entreprise.

Au cours de clôture actuel, le programme de rachat d'actions représente moins de 2% de la capitalisation boursière du groupe, qui atteint plus de 1,83 milliard d'euros.

Dividendes

Valeurs associées

VUSION
111,3000 EUR Euronext Paris +0,72%
1 commentaire

  • 12:55

    Espérons que cela va enfin endiguer la chute du titre et que les HFs vont se décider à se racheter. Mais des doutes qd même quant au volume !

Signaler le commentaire

