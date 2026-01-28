Vallourec, Mersen, Delfingen... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aubay
Porté par un second semestre dynamique et l'intégration de Solutec, Aubay a vu son activité croître de 11,4% en 2025. La marge opérationnelle s'annonce dans le haut de la fourchette visée et les perspectives 2026 sont revues à la hausse.
Delfingen
Delgingen et PT Askara ont dévoilé un partenariat stratégique visant à créer une co-entreprise.
Le spécialiste mondial des services circulaires présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le spécialiste des systèmes de navigation et de la robotique maritime fait mieux que prévu en 2025, porté par des livraisons dynamiques en fin d'année et la bonne exécution de programmes stratégiques. Les revenus préliminaires affichent une croissance de 28%.
Forsee Power
Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Graines Voltz
Le distributeur de semences rendra compte de ses résultats annuels.
Groupe Crit
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).
Guerbet
Guerbet a annoncé la nomination de Karim Boussebaa en qualité de directeur général du groupe avec une prise de fonction le 2 février prochain. Il dispose de plus de 25 années d'expérience internationale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales.
La société indique avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
Hunyvers
Le concessionnaire de camping-cars, vans, caravanes et fourgons, signe un début d'exercice contrasté, marqué par un ralentissement anticipé sur les véhicules de loisirs mais une forte dynamique dans le nautisme. Le groupe maintient malgré tout ses objectifs annuels de croissance et de rentabilité.
JC Decaux
JCDecaux a remporté le contrat de dix ans pour l'exploitation exclusive des espaces publicitaires du réseau ferroviaire des CFL au Luxembourg
LDLC
Le spécialiste de la high tech signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Manitou
Manitou a vu ses revenus progresser de 10%, à 721 millions d'euros, au cours du quatrième trimestre 2025.
Maurel & Prom
La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Mersen
Le producteur de matériaux avancés a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1,19 MdEUR, en retrait organique de 3,2% par rapport à 2024
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le laboratoire pharmaceutique présentera ses résultats annuels.
Le groupe de semi-conducteurs signalera ses résultats annuels.
Synergie
Synergie affiche un Chiffre d'affaires annuel de 3 235,3 MEUR en 2025, en croissance de +1,6 % par rapport à 2024 (+0,8 % à périmètre constant).
Vallourec a annoncé un partenariat stratégique avec XGS Energy, un acteur de référence des systèmes géothermiques de nouvelle génération.
Voltalia a réalisé au quatrième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 166,3 MEUR, en hausse de 8% à taux constants.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
