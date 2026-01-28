 Aller au contenu principal
Vallourec, Mersen, Delfingen... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 28/01/2026 à 18:31

(AOF) - Aubay

Porté par un second semestre dynamique et l'intégration de Solutec, Aubay a vu son activité croître de 11,4% en 2025. La marge opérationnelle s'annonce dans le haut de la fourchette visée et les perspectives 2026 sont revues à la hausse.

Delfingen

Delgingen et PT Askara ont dévoilé un partenariat stratégique visant à créer une co-entreprise.

Elis

Le spécialiste mondial des services circulaires présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Exail Technologies

Le spécialiste des systèmes de navigation et de la robotique maritime fait mieux que prévu en 2025, porté par des livraisons dynamiques en fin d'année et la bonne exécution de programmes stratégiques. Les revenus préliminaires affichent une croissance de 28%.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Graines Voltz

Le distributeur de semences rendra compte de ses résultats annuels.

Groupe Crit

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).

Guerbet

Guerbet a annoncé la nomination de Karim Boussebaa en qualité de directeur général du groupe avec une prise de fonction le 2 février prochain. Il dispose de plus de 25 années d'expérience internationale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales.

GTT

La société indique avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Hunyvers

Le concessionnaire de camping-cars, vans, caravanes et fourgons, signe un début d'exercice contrasté, marqué par un ralentissement anticipé sur les véhicules de loisirs mais une forte dynamique dans le nautisme. Le groupe maintient malgré tout ses objectifs annuels de croissance et de rentabilité.

JC Decaux

JCDecaux a remporté le contrat de dix ans pour l'exploitation exclusive des espaces publicitaires du réseau ferroviaire des CFL au Luxembourg

LDLC

Le spécialiste de la high tech signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Manitou

Manitou a vu ses revenus progresser de 10%, à 721 millions d'euros, au cours du quatrième trimestre 2025.

Maurel & Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mersen

Le producteur de matériaux avancés a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1,19 MdEUR, en retrait organique de 3,2% par rapport à 2024

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Sanofi

Le laboratoire pharmaceutique présentera ses résultats annuels.

STMicroelectronics

Le groupe de semi-conducteurs signalera ses résultats annuels.

Synergie

Synergie affiche un Chiffre d'affaires annuel de 3 235,3 MEUR en 2025, en croissance de +1,6 % par rapport à 2024 (+0,8 % à périmètre constant).

Vallourec

Vallourec a annoncé un partenariat stratégique avec XGS Energy, un acteur de référence des systèmes géothermiques de nouvelle génération.

Voltalia

Voltalia a réalisé au quatrième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 166,3 MEUR, en hausse de 8% à taux constants.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AUBAY
57,700 EUR Euronext Paris +0,17%
CRIT
60,200 EUR Euronext Paris +1,01%
DELFINGEN
35,000 EUR Euronext Paris +1,74%
ELIS
24,460 EUR Euronext Paris -0,16%
EXAIL TECHNOLOGIES
108,600 EUR Euronext Paris +2,45%
FORSEE POWER
0,2645 EUR Euronext Paris +1,73%
GROUPE LDLC
18,600 EUR Euronext Paris +0,54%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
180,200 EUR Euronext Paris +0,50%
GUERBET
13,860 EUR Euronext Paris 0,00%
HUNYVERS
7,220 EUR Euronext Paris -1,37%
JCDECAUX
16,810 EUR Euronext Paris -0,94%
MANITOU BF
18,000 EUR Euronext Paris +1,12%
MAUREL & PROM
6,575 EUR Euronext Paris +0,15%
MERSEN
25,100 EUR Euronext Paris -0,79%
ROCHE BOBOIS
26,300 EUR Euronext Paris -0,75%
SANOFI
77,540 EUR Euronext Paris -2,77%
STMICROELECTRONICS
24,970 EUR Euronext Paris +2,19%
SYNERGIE
29,500 EUR Euronext Paris +0,68%
VALLOUREC
17,900 EUR Euronext Paris +1,68%
VOLTALIA
7,375 EUR Euronext Paris +0,34%
VOLTZ (GRAINES)
18,900 EUR Euronext Paris +0,80%
