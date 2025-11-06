 Aller au contenu principal
Vallourec main dans la main avec TotalEnergies en Irak
information fournie par AOF 06/11/2025 à 08:53

(AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, a une nouvelle fois été retenu par TotalEnergies pour fournir des tubes de cuvelage, de production et les accessoires associés destinés au forage de 48 puits dans le cadre du projet The Associated Gas Upsteam Project 2 (AGUP2), l'un des principaux volets du GGIP (Gas Growth Integrated Project) opéré par TotalEnergies en Irak avec ses partenaires Basra Oil Company et Qatar Energy.

Le projet AGUP2 vise à exploiter le pétrole et le gaz associé dans le champ pétrolier de Ratawi afin d'augmenter la capacité de production à 210 000 barils de pétrole par jour, et 154 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, tout en s'attachant à supprimer le torchage de routine et en contribuant à la transition énergétique bas carbone de l'Irak.

Pétrole et parapétrolier

