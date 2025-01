Vallourec: intégration de l'Hydrogen Council information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce rejoindre l'Hydrogen Council en tant que 'Supporting Member', le fabricant de tubes sans soudures réaffirmant ainsi son engagement en faveur de solutions durables et de la décarbonation des secteurs industriels.



Avec plus de 140 membres répartis dans plus de 20 pays, l'Hydrogen Council encourage la collaboration entre les gouvernements, l'industrie et les investisseurs pour promouvoir le développement de l'hydrogène comme source d'énergie propre.



Vallourec explique mettre à profit son expertise et ses solutions pour le transport et le stockage de l'hydrogène dans divers environnements. Par ailleurs, sa solution Delphy offre un stockage pour des applications variées telles que l'industrie et la mobilité.





