La Fed baisse ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell information fournie par Boursorama • 10/12/2025 à 20:10









Sans surprise, le Comité a décidé de réduire la fourchette cible du taux des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage, pour la ramener entre 3,5 et 3,75%. Le président de la Réserve fédérale s'exprimera à 20h30 (heure de Paris). Il devrait commenter les nouvelles projections de la Fed pour 2026, sans donner de calendrier trop explicite.

