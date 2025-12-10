La Fed baisse ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell

Sans surprise, le Comité a décidé de réduire la fourchette cible du taux des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage, pour la ramener entre 3,5 et 3,75%. Le président de la Réserve fédérale s'exprimera à 20h30 (heure de Paris). Il devrait commenter les nouvelles projections de la Fed pour 2026, sans donner de calendrier trop explicite.
A lire aussi
-
La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a abaissé mercredi ses taux d'intérêt pour la troisième fois d'affilée, une décision largement attendue par les marchés financiers mais marquée par l'opposition d'un nombre croissant de responsables. Les taux directeurs américains ... Lire la suite
-
Les syndicats et des journalistes du Parisien ont dénoncé mercredi une "censure" de leur direction, après l'annulation d'une interview prévue avec le procureur national financier, en charge de dossiers sensibles dont l'enquête sur le financement libyen qui a valu ... Lire la suite
-
Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions "Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux demain ne fait aucun doute. Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque ... Lire la suite
-
Le président Emmanuel Macron a confirmé mercredi à Saint-Malo son intention de faire interdire les réseaux sociaux avant "15 ou 16 ans", grâce à un projet de loi déposé "dès janvier". Lors d'une étape en Bretagne dans son tour de France sur la régulation des réseaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer