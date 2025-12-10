Emoi au Parisien après l'annulation d'une interview avec le procureur national financier ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les syndicats et des journalistes du Parisien ont dénoncé mercredi une "censure" de leur direction, après l'annulation d'une interview prévue avec le procureur national financier, en charge de dossiers sensibles dont l'enquête sur le financement libyen qui a valu à Nicolas Sarkozy d'aller en prison.

Dans une lettre ouverte à l'ensemble de leurs collègues, que l'AFP a pu consulter, les journalistes du service des informations générales ont fait part de leur "immense stupéfaction après la décision unilatérale du directeur des rédactions", Nicolas Charbonneau, "d'annuler (cette) interview" prévue mercredi avec le procureur Jean-François Bohnert, "à 24 heures de l'échéance".

Selon eux, les sujets à évoquer ne manquaient pas, comme la sortie du livre de Nicolas Sarkozy sur son expérience de la prison, "dans lequel il évoque à plusieurs reprises le PNF (parquet national financier)", en charge de l'accusation dans le procès sur le financement libyen de sa campagne présidentielle.

Le PNF a confirmé à l'AFP que l'entretien a été annulé "la veille pour le lendemain". Contactée par l'AFP, la direction du quotidien, propriété du géant français du luxe LVMH , n'a pas réagi dans l'immédiat.

D'après le texte des journalistes du Parisien, "le directeur de la rédaction a justifié sa décision par l'absence d'exclusivité", Jean-François Bohnert ayant donné d'autres interviews au Monde, à Radio France et BFMTV alors qu'il s'apprête à passer la main à la tête du PNF, et par manque d'intérêt des lecteurs.

Des arguments qui "nous navrent", jugent les journalistes.

"Cette décision apparaît comme une censure pure et simple d’un magistrat responsable de la lutte contre la corruption dans le pays", écrivent-ils.

Les journalistes ont reçu le soutien de la Société des journalistes (SDJ), qui y a vu un "fait particulièrement grave" et parle aussi de "censure".

"Cette annulation d'une interview pourtant annoncée et programmée semble obéir à une logique sans rapport avec la vocation d’informer d’un titre tel que Le Parisien", ont renchéri les syndicats (SGJ-FO, SGLCE-CGT, SNJ, SNJ-CGT) dans un autre communiqué.

En difficulté financière, le Parisien/Aujourd'hui en France va faire l'objet d'une recapitalisation à hauteur de 150 millions d'euros de la part de LVMH, piloté par le milliardaire Bernard Arnault.

Cette annonce le 21 novembre a donné de l'air au journal, où la rédaction s'est inquiétée des rumeurs évoquant une possible vente au milliardaire conservateur Vincent Bolloré.