Vallourec: important contrat avec Petrobras

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce, à l'issue d'un processus concurrentiel, la signature d'un important contrat avec la compagnie pétro-gazière brésilienne Petrobras, contrat prévoyant des livraisons pouvant atteindre 25.000 tonnes sur une période de trois ans.



Ce contrat porte sur la fourniture de produits tubulaires premium pour le secteur pétrolier (OCTG) et d'accessoires pour le développement des projets Sepia 2 et Atapu 2 d'une grande complexité technique.



En outre, Vallourec fournira dans le cadre de ce contrat, une gamme complète de services associés, comme son Tubular Management Service, VAM Field Service, ainsi que l'ensemble de ses solutions numériques.





